La ex integrante de Fifth Harmony, Camila Cabello, no ha podido resistirse a cantar el exitazo del Luis Fonsi, 'Despacito', y lo ha hecho en español.

Con mucho arte, la joven artista ha cantado una pequeña parte de la canción, y lo ha hecho tan estupendamente que sus seguidores se han quedado boquiabiertos.

Es posible que estemos ante la futura artista que colabore con Luis Fonis en su próximo éxito. Seguramente que muchos piensen que lo hace mejor que Justin Bieber...