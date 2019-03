Calvin Harris manda una indirecta a Taylor Swift después de su ruptura con Tom Hiddleston en los Premios GQ

Cuando no era un secreto que Calvin Harris se sentía despechado después de que Swift lo dejase plantado por el actor, el dj vuelve a arremeter contra su ex, ahora que lo ha dejado con Tom Hiddleston, en una clara indirecta que le ha lanzado cuando recogió su premio a 'Mejor Artista del Año' otorgado por la revista GQ.

El músico quiso dedicar el galardón a su mánager por su apoyo cuando todavía no era conocido y fue entonces cuando dijo: "Este año hemos tenido que pasar por un montón de cosas, y hemos tenido la oportunidad de descubrir otras tantas a lo largo del camino". Ese "montón de cosas" no es más que culpar a Swift de todo lo malo qué le ha ocurrido en este tiempo.

Pero no es la primera vez que el artista hace algo similar. Aunque no le hizo falta decir nada, el dj omitió ,y eso que era coescritora del tema, a la mejor amiga de Selena Gomez en su discurso de agradecimiento por el premio a 'Mejor Vídeo Masculino' en los MTV Video Music Awards por la canción 'This is what you came for'. ¡Tanto rencor nos suena a que no le ha olvidado!