Blas Cantó revela sus planes de futuro sobre la paternidad

Blas Cantó está viviendo unos de los mejores momentos de su vida. Tras ser el ganador de la última edición de 'Tu cara me suena' y sacar su primer single, ahora, el cantante estrena su segundo videoclip llamado 'Drunk and Irresponsible'. Sin duda, un gran año para el exintegrante de 'Auryn'.

El artista ha confesado para la revista Semana que la letra de sus canciones no suelen hablar de su vida personal ya que si fuera así serían muy aburridas: "Si mis canciones hablaran de mi vida serían muy aburridas. Yo no fumo ni bebo pero la alimentación me cuesta. Me cuido menos de lo que debería. Tuve una época en la que tenía un entrenador personal, y salía a correr pero…", reconoce Blas.

En cuanto a la separación del famosos grupo pop 'Auryn' ha asegurado que fue el mejor momento para poner punto y final a la banda: "Creo que nos separamos en el momento justo, antes de tirarnos los trastos a la cabeza", decía. Quizá esto se deba a lo exigente que es el cantante consigo mismo, tal y como ha confesado: "No creo mucho en la suerte. Yo creo en el trabajo, en intentarlo una y otra vez. Eso no quita para que también haya pensado alguna vez en tirar la toalla… Es que soy demasiado exigente conmigo mismo. Soy muy pesado. Y eso me enferma. Pero es que me gusta tener el control".

En cuanto a su paso por el famoso programa 'Tu cara me suena' asegura que le ayudó para mostrarse tal y como es, aunque también reconoce haber pasado por momento duros pero que no cambiaría por nada. Y de un concurso a otro: Eurovisión. Al cantante también se le preguntó sobre su posible participación como representante de España: "Sería una experiencia muy bonita, pero no me lo he llegado a plantear en serio. Y no me lo han propuesto, aunque creo que mi equipo y yo haríamos un buen trabajo. De todas maneras o sería capaz de soportar una preselección", confiesa el artista.

Al final de la entrevista le han preguntado su deseo de ser padre en un futuro y esta ha sido su contestación: "Me encantaría ser padre. No sé con quién, porque no tengo pareja, pero ser padre soltero también es una opción".