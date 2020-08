J Balvin cuenta cómo ha sido luchar contra el coronavirus: "Casi me mata"

J Balvin ha compartido un vídeo en redes en el que se ha abierto en canal hablando de su experiencia más dura. Recientemente anunciaba que tenía coronavirus, y ahora, ya recuperado, ha querido explicar la delicada situación que ha sufrido y ha aprovechado para enviar un importante mensaje a sus 43,3 millones de seguidores para hacerles ver la necesidad de respetar todas las medidas de seguridad porque "no es un juego".

"Han sido días muy difíciles y complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, pero a mí me tocó. Y me tocó bien duro", ha empezado explicando el cantante de reggaeton. "Más allá de cualquier otra cosa, el virus es real. A mí casi me mata, lo pasé muy mal. Fiebre de 40, frío, la pérdida del olfato, la bajada de oxígeno'', ha asegurado sobre ''una de las experiencias de salud más difíciles que he tenido en mi vida"

En su discurso más sincero ha querido lanzar un mensaje a los jóvenes para que extremen las precauciones y ha calificado el coronavirus como un ''arma letal''.

Seguro que te interesa...

La conversación de Úrsula Corberó y J Balvin que algunos creen que se les fue de las manos