Alicia Keys se marca un 'Tu cara me suena' imitando a grandes divas de la música

LA CANTANTE IMITÓ A Adele y Gwen Stefani

Hace solo unos días que pudimos disfrutar de la gran final de la quinta edición de 'Tu cara me suena' donde Blas Cantó se alzó como el gran triunfador. Pero no solo Lorena Gómez, Beatriz Luengo o Rosa López saben imitar a los mejores artistas musicales, y es que la cantante Alicia Keys ha acudido al programa de The Tonight Show donde por Jimmy Fallon quiso poner a prueba sus dotes en imitación metiéndose en la piel de Adele, Gwen Stefani o Janis Joplin.