Aitana estalla contra los que afirman que se ha realizado retoques en la cara: "Es maquillaje"

Aitana Ocaña está siendo el centro de las críticas. Ya lo fue recientemente al ser calificada como la 'Avril Lavigne española' tras el lanzamiento de su nuevo single, sin embargo, esta vez, ha sido tras su última aparición televisiva a 'El Hormiguero', donde la cantante ha sido duramente criticada por su aspecto físico después de que algunos de los espectadores consideraran que presumía de una ligera modificación en su rostro. Un supuesto detalle que hizo que algunos tacharan a la catalana de haberse realizado algún tipo de operación estética.

Tras su intervención, un juicio popular en redes sociales, en el que muchos de los usuarios comenzaron a analizar sus rasgos faciales, facción por facción, ha hecho que la artista se haya visto en la obligación de tener que pronunciarse a través de un rotundo mensaje.

"Se ha operado toda la cara", "Soy el único que le nota algo raro en la cara a Aitana", son algunos de los mensajes que le mandaron los haters. Ante sus afirmaciones, la propia Aitana no ha tenido más remedio que zanjar los muchos comentarios que se han vertido sobre su persona: "JAMÁS me he sometido a ninguna cirugía estética ni me he inyectado nada. Es maquillaje. Igualmente, que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo, faltaría más", ha asegurado.

Pese a las varias suposiciones, su fiel ejército de fans no ha dudado en sacar sus garras por la joven. "Eres un bellezón y tienes una maquilladora que vale oro. Las cosas como son. Recuérdales a los que te intentan hablar sobre tu físico que eso ya no se lleva, ahora lo que se lleva es hablar de talento", le ha escrito un usuario.

