El radical cambio de look de Laura Escanes

Desde que se cortó la melena, Laura Escanes está encantada con su pelo estilo pixie, tanto que la influencer ha decidido dar un paso más y arriesgar…

Laura ha vuelto a cambiar de look apostando por un pixie mucho más corto y marcado con los laterales rapados.

Una nueva imagen con la que ha sorprendido a todos sus seguidores que no han dudado comentar el nuevo look de la mujer de Risto Mejide. Y es que mientras para algunos la influencer está impresionante, otros opinan que no le favorece.

¿Tú qué opinas?