Lunares para tu look de invitada

A pesar de los años, cada temporada suelen estar presentes, pero este año llegan pisando fuerte. No vas a poder resistirte a poner unos topos en tu look de invitada, ya sea en el vestuario o en algún complemento.

A pesar de los años cada temporada suelen estar presentes | Via Vogue

Uno de mis lemas es “Menos es más”, si no te atreves con un total look en lunares, opta por dar un pequeño toque flamenco. Todo en su justa medida, seguro que así te sentirás cómoda, con tu estilismo, a la par de elegante y sofisticada. ¿Te atreves?

¿Quién no recuerda la escena de PrettyWoman, donde Julia Roberts luce un vestido marrón de lunares? Después de tantos años, Julia Roberts seguiría siendo la invitada perfecta, con este look de vestido + canotier.

Uno de mis lemas es “Menos es más” | PrettyWoman

Ya sea en Faldas de largo midi, en vestidos largos, en vestidos cortos, lunares pequeños, lunares más grandes. Como ves hay multitud de posibilidades.

Ya sea en Faldas de largo midi, en vestidos largos, en vestidos cortos... | GlamRadar

En complementos como en tocados, zapatos, clutch, opciones infinitas que encajan a la perfección en tu elección.

Seguro que con la combinación correcta, triunfarás a la próxima celebración que asistas.

Seguro que con la combinación correcta, triunfarás a la próxima celebración que asistas. | Vogue

Como has visto, si estás buscando estilismo, no dejes de tener en cuenta la opción de Lunares en tu look, y te aseguro que serás una invitada perfecta ;)