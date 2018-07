Looks en terciopelo: Invitadas perfectas de otoño

Asociamos boda a los meses más calurosos del año, pero la tendencia cada vez más, y los meses de otoño e invierno van ganando protagonismo. Llegada esta situación, cuando nos llega la invitación para una boda en otoño nos saltan todas las alarmas.

Cuando nos llega la invitación para una boda en otoño nos saltan todas las alarmas | Vía Hola

Si tienes que acudir a algún evento durante los próximos meses, no puedes dejar de seguir leyendo, te enamoraras y brillarás con unos los tejidos estrella de la temporada: EL TERCIOPELO.

El terciopelo, siempre ha sido uno de los tejidos favoritos para los meses de otoño e invierno. Invitadas perfectas que marcan tendencia con sus looks cálidos y románticos.

El terciopelo, siempre ha sido uno de los tejidos favoritos para los meses de otoño e invierno. | Ralph & Russo

Uno de nuestros mejores aliados, ya nos permitirá grandes combinaciones de diferentes estilos y prendas, así como nos permitiría jugar con multitud de complementos.

Combinaciones de texturas y colores, que aportaran romanticismo y calidez, para estos meses de otoño e inviernos, gracias a su tacto.

Nos permitiría jugar con multitud de complementos | By Biombo

Imagina tu look en terciopelo, completándolo con una elegante y sencilla estola de pelo. Sin duda conseguirás ser una invitada perfecta sin recargar, y de manera natural.

Conseguirás ser una invitada perfecta sin recargar, y de manera natural. | La Mas Mona

Puede ser que no te veas y no quieras un look completamente en terciopelo, no te preocupes, siempre puedes optar por los complementos en terciopelo, desde zapatos, bolsos y tocados.

Siempre puedes optar por los complementos en terciopelo, desde zapatos, bolsos y tocados | Salo Madrid

La magia del terciopelo, es que los colores brillan y ganan más con este espectacular tejido. Tonos granates, malvas, mostazas, azul marino, verde botella, son algunos de mis favoritos.

La magia del terciopelo, es que los colores brillan y ganan más | Fernando Claro Costura

Si después de todo tienes dudas, te doy otra clave más, es uno de los tejidos que mejor se adapta a tu silueta aportando a tu look la feminidad y elegancia, para cautivar a todos los asistentes.

Es uno de los tejidos que mejor se adapta a tu silueta | Elie Saab

Ahora ya estas preparada para tu próxima boda o evento.