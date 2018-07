La modelo Hanne Gaby Odiele confiesa que es intersexual

La modelo Hanne Gaby Odiele se ha convertido en un referente en la reivindicación de la intersexualidad. La maniquí ha compartido en su última entrevista concedida a USA Today uno de sus mayores secretos hasta el momento. "Es muy importante para mí en mi vida este momento para romper el tabú", comentó Hanne a la publicación mencionada anteriormente.

La modelo ha sido de los primeros personajes públicos en revelar esta condición que continúa estando rodeada de una gran incógnita y secretismo a día de hoy. La intersexualidad afecta al 1,7% de la población, y las personas que lo padecen nacen con características sexuales que no encajan en las definiciones típicas de hombre o mujer.

Odiele ha querido hacer pública su historia no solo para dar a conocer la intersexualidad, sino también para criticar los procedimientos médicos a los que se somete a los niños intersexuales sin su consentimiento. "Estoy orgullosa de ser intersexual, pero muy enojada de que estas cirugías sigan sucediendo", comentó la modelo. Pero parece que las intervenciones a las que tuvo que someterse es algo que aún le preocupa.

Hanne fue uno de esos niños que nació con lo que se conoce como Síndrome de inestabilidad a los andrógenos (AIS), y además tenía los testículos internos. Los médicos alertaron a sus padres de que no extirpar los testículos podría darle cáncer a la larga e impedirle el desarrollo como una chica normal, así que con tan solo 10 años se sometió a la operación. "Yo sabía que en algún momento después de la cirugía que no podía tener hijos, yo no estaba teniendo mi periodo. Yo sabía que algo estaba mal conmigo", explicaba la modelo. Así que, a los 18 años decidió someterse a otra intervención para una reconstrucción vaginal.

Pero el mensaje de Odiele lo que pretende es concienciar de lo que es la intersexualidad y lo que supone. Dar voz a un colectivo más amplio de lo que imaginamos y sacar a la luz las consecuencias que puede tener a la larga, pues las probabilidades de padecer cáncer se aumentan.