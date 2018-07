Miss Universo, Iris Mittenaere, publica una foto al natural sin maquillaje y desmiente los rumores sobre su sexualidad

Miss Universo fue el título que se llevó la francesa Iris Mittenaere, quien se alzó con la corona de la más bella entre las bellas hace tan sólo unas semanas.

Esta odontóloga amante del deporte extremo ha querido demostrar además que no le hace falta estar maquillada para que veamos lo guapa que es, y así de claro lo ha dejado con una foto a través de las redes sociales al natural.

Lista para hacer deporte, momentos antes de ir al gym, Iris nos ha regalado esta instantánea en la que aparece a cara lavada, con coleta alta y top deportivo. Sin duda alguna, los comentarios elogiándola han sido miles y miles, y es que no necesita pasar por ‘chapa y pintura’ para demostrar que es un bellezón.

Por otro lado, la Miss Universo ha querido desmentir en una entrevista para Telemundo los rumores sobre su homosexualidad, reconociendo que le gustan los hombres: “No me importan si dicen que me gustan hombres o mujeres, pero en este caso: me gustan los hombres”.