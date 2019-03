El look de Helen Lindes que ha abierto un debate en las redes sociales

Helen Lindes no es hacerse grandes cambios en el pelo. Siempre suele lucir su larga melena lisa o con ondas pero siempre son peinados clásicos y sencillos. Sin embargo, esta vez ha querido probar algo diferente y ha sorprendido a todo el mundo con sus fotos publicadas en las redes sociales.

"Pelo rizado... ¿sí o no?", escribía la mujer de Rudy Fernández en su cuenta de Instagram. Y las respuestas de sus seguidores no han tardado en llegar. Una publicación que ha generado un debate de unos 350 comentarios con diversas opiniones. En lo que coincidían la mayoría de sus seguidores es que la modelo está espectacular con cualquier look.

Pero para aquellos a los que no les ha gustado este cambio de imagen, tranquilos. La modelo estaba en una sesión de rodaje para un anuncio publicitario y por eso lució varios looks diferentes en el mismo día.

Así que parece que de momento Helen no se anima a hacerse un verdadero cambio de look en el pelo. De hecho, en una entrevista concedida a ¡Hola!, la modelo confesaba que para el día a día siempre lleva los mismos peinados. "Para los editoriales de moda sí que me dejo llevar y aconsejar por lo que me dice el fotógrafo o el peluquero en ese momento, pero para mí día a día o para algún evento sí que tengo mi a, b y c que me sientan bien y que me hacen sentir cómoda y segura. Soy un poco más clásica en ese sentido, pero a veces no me importa innovar un poco".