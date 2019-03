Heidi Klum se disfraza de sí misma con 80 años en su tradicional fiesta de Halloween

LA MODELO SIEMPRE CONSIGUE SORPRENDER

No hay año en el que Heidi Klum no sorprenda con su disfraz. Cada vez se supera y, en esta ocasión, no podía ser para menos. La guapa modelo ha dejado a todo el mundo boquiabierto a la llegada a su tradicional fiesta de Halloween disfrazada de sí misma con 80 años. Su belleza se ve ‘arrugada’ por el paso del tiempo, el rubio se ha convertido en gris y las venas y manchas se dejan notar en toda su piel. Sin duda alguna, ¡un resultado de olé!