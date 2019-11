Gloria Camila ha vivido unos últimos meses un poco difíciles. Tras romper en verano su relación de cuatro años con Kiko Jiménez, quien rápidamente inició un romance con Sofía Suescun y se ha paseado por los platós de televisión para contar cosas del clan Jurado, ahora la hija de Ortega Cano está lista para un cambio personal, tal y como ella misma ha escrito en sus redes sociales.

"Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos antes el desafío de cambiarnos a nosotros mismo. Viktor Franki. Gracias @albertodugarteinstitute por hacerme este súper cambio de look con el que me siento una mujer fuerte y valiente. Y a ti, mi querido @albertodugarte por aceptarme tal y como soy y apoyarme", ha declarado junto a la foto en la que aparece con un radical cambio de look con el pelo más corto y rubio platino.

¿Tendrá que ver esto con el amor? Últimamente mucho se ha hablado de su supuesta relación con el televisivo Iván González, algo que la propia Gloria Camila se ha encargado de desmentir. Pero sí que ha dejado pistas en sus redes sociales de que estaría enamorada de nuevo, aunque por el momento no ha confirmado de quién…

