La famosa prima modelo curvy de Bella y Gigi Hadid

Gigi y Bella Hadid se han convertido sin lugar a dudas en dos de las modelos más queridas de las pasarelas de las marcas más famosas de moda, y ahora su prima, Joann van del Herik, también triunfa como modelo, pero en su caso como modelo curvy.

La joven holandesa de 18 años ya trabaja para agencias como International Model Management y Maxime Models con las que no duda en mostrarse tal y como es, y esa es exactamente la filosofía que quiere expresar a sus seguidores. Joann se muestra en su cuenta como una chica que no tiene miedo a ser diferente: "Si tienes la suerte de ser diferente al resto, no cambies", tiene escrito en su biografía de Instagram. Además, también da consejos a sus followers para que aumenten su confianza y no duda en compartir sus inseguridades públicamente a través de instantáneas.

No nos extraña que ya hayan contactado con ella revistas como Vogue o Elle…si es que el talento viene en los genes.