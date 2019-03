Una foto de Emily Ratajkowski en bikini abre el debate sobre su extrema delgadez

Emily Ratajkowski siempre ha promovido el 'body positive' y el respeto a todos las formas y tipos de cuerpo. De hecho, justo por ese motivo salía en defensa de su amiga, Caitlin King, la cuál luce una talla XXL. La modelo subió una foto junto a ella en bikini tomando el sol en su Instagram, y ante las críticas recibidas, Emily no dudó en responder con contundencia.

Instagram Emily Ratajkowski | Instagram Stories

Parece ser que ahora es ella la que debe hacer frente a los comentarios maliciosos de sus seguidores, que critican la extrema delgadez de la modelo en su última publicación.

Su aspecto ha generado una verdadera oleada de comentarios en torno a sí está o no demasiado delgada. Queda claro que el 'body shaming' afecta a todo tipo de cuerpos, no solo a las curvas y las tallas grandes, sino también en el caso contrario. Por suerte, la modelo no suele hacer caso a este tipo de comentarios y tiene claro que lo importante es la salud y el amor propio.