El sorprendente pelo postizo de Dafne Fernández

Dafne Fernández nos ha dejado muy sorprendidos con su nuevo cambio de look.

La actriz, daba la bienvenida junto a su marido Mario Chavarría a su primer hijo el pasado mes de agosto acaba de celebrar su primer cumpleaños como madre, y es que ahora con la llegada de su pequeño todo son momentos especiales.

Dafne sorprendía este pasado jueves en la fiesta que Netflix organizó en Madrid con un nuevo y espectacular cambio de look. Y es que Dafne se despedía temporalmente de su corte lob para apostar por una melena extra larga que mucho nos recuerda a la de Kim Kardashian.

Además la intérprete apostaba por un estilismo muy trendy en color crudo que también parece inspirado en los típicos looks que luce la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians'.