Cristina Pedroche ya ha comenzado la cuenta atrás. Solo falta poco más de un mes para la gran noche de las Campanadas de Antena 3 y, como viene siendo ya tradición, su vestido se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la Nochevieja.

Ha sido durante la emisión de 'Zapeando' donde la colaboradora ha dado un detalle de su look para este año: "No llevaré ropa interior", a lo que su compañera Anna Simón preguntaba: "¿Por qué no quieres o porque no puedes?", y Pedroche respondía: "Porque no puedo".

Desde sus primeras Campanadas en La Sexta en 2014, sus looks se han vuelto cada vez más atrevidos tras su salto a darlas en Antena 3. Sin duda alguna, la elección de su vestido causa una gran expectación y este año, al igual que los anteriores, no va a ser para menos.

Seguro que te interesa..

Cristina Pedroche habla de su vestido de Las Campanadas de Antena 3: "Estoy muy feliz"