Consejos de Beauty Floox para triunfar en una gala como la de los Neox Fan Awards

FLOOXER, LA NUEVA PLATAFORMA DEL TALENTO DIGITAL

¡Beauty Floox 'get ready with me'! Vik Guirao, Inma Serrano y Silvia Muñoz han compartido con todos sus seguidores a través de su canal de Flooxer cómo se han preparado para asistir a la que fue una de las fiestas más gamberras de la televisión, los Neox Fan Awards! Maquillajes, peinados, looks… ¡Los mejores consejos de belleza en Beauty Floox!