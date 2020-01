Alejandra Rubio ha compartido en sus redes sociales los regalazos que le han dejado los Reyes este año. No podía estar más emocionada, ¡y no es de extrañar! Porque los carísimos detalles que le han traído 'sus majestades' no están al alcance de cualquiera.

Y es que tal y como ha dejado ver a través de sus stories de Instagram, Alejandra tenía dos paquetes de Louis Vuitton. Uno de ellos contenía el bolso modelo Cluny BB dela firma valorado en casi 1.500 euros, mientras que el otro guardaba la emblemática bota de desierto Laureate con plataforma que pertenece a la Colección Cápsula LV Jungle y cuyo precio son 1.100 euros.

"He sido muy buena", escribía Alejandra junto a sus publicaciones. Y es que con este nivel de regalos, ¿quién puede quejarse?

