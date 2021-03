Este la ceremonia de los Globos de Oro ha celebrado su 78 edición, aunque ha sido la que ha marcado la diferencia, ya que el coronavirus no ha permitido que se pueda celebrar como se venía haciendo hasta ahora, pero eso no ha sido motivo suficiente para que los nominados no asistieran a la gala, aunque fuese de manera virtual.

Por ello, las redes sociales han sido unas de las protagonistas durante la ceremonia, ya que todos los asistentes al evento han compartido sus modelitos como si de la alfombra roja se tratara. Eso sí, no ha habido ni un solo look que haya pasado desapercibido y así se ha podido ver a través de sus cuentas de Instagram.

Si hay algo que siempre destaca durante la entrega de premios es el peinado que las estrellas de Hollywood eligen para la ocasión. Este año no iba a ser menos, a pesar de que no se pueda apreciar y analizar como de costumbre, y teniendo en cuenta de que se trataba de un evento virtual las celebridades han apostado por un peinado más sencillo para la ocasión.

Actrices como Margot Robbie, Renée Zellweger, Salma Hayek, Kate Hudson o Amanda Seyfried han apostado por uno de los peinados más repetidos de la noche, y es que la mayoría de ellas han decidido llevar una melena cargada de volumen. A pesar de que algunas han preferido unas ondas más sutiles mientras que otras han elegido unas ondas más marcadas, no cabe duda de que ha sido el peinado perfecto para la ocasión debido al toque elegante que le da al look final.

Seguro que te interesa...

La divertida foto con la que Kaley Couco demuestra cómo terminó tras la gala de los Globos de Oro 2021