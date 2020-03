Recientemente Katy Perry utilizó sus redes sociales para anunciar que estaba esperando su primer hijo junto a Orlando Bloom, el segundo hijo para el actor que ya es padre de un niño, Flynn, fruto de su relación con la modelo Miranda Kerr.

Y ahora que Orlando Bloom y Katy Perry son noticia, el actor ha concedido una entrevista para The Times donde habla sin tapujos.

Y es que entre muchas de las declaraciones que ha ofrecido, el actor ha confesado el tiempo que estuvo sin sexo antes de empezar a salir con Katy Perry.

Orlando Bloom ha confesado que estuvo seis meses sin sexo después de que un amigo, el surfista Laird Williams, le dijese que esa sería la única forma para que pudiese mantener en un futuro una relación en serio y así aprender a tener amigas.

El actor de Piratas del Caribe confiesa que aunque en un principio se marcó tres meses, se sintió tan cómodo que decidió hacerlo tres meses más. Y es que incluso confiesa que durante estos meses no llegó ni a masturbarse: "Fue una locura. No creo que sea saludable. No creo que fuera aconsejable".