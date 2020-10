Nicole Kidman desmiente 20 años después el que todos creían que fue el motivo principal de su divorcio con Tom Cruise

En 2001 se hizo público uno de los divorcios más sonados de Hollywood, el de Tom Cruise y Nicole Kidman. Una pareja, que como otros muchos actores, se conocieron durante un rodaje, se enamoraron locamente, tuvieron hijos y finalmente, después de 11 años de matrimonio, se divorciaron.

Muchos han sido durante estos años los rumores en torno a la pareja y a sus hijos, con los que la actriz no mantiene muy buena relación. A pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado nunca al respecto, ahora, la protagonista de 'Moulin Rouge!' ha hecho unas contundentes declaraciones sobre su divorcio del actor.

Declaraciones sobre uno de los rodajes más comentados, el de la película 'Eyes Wide Shut' dirigida por Stanley Kubrik. En el momento del rodaje, mucho se habló sobre que la cantidad de escenas incómodas que tenía que representar el matrimonio podía pasarle factura a su relación. Los más escépticos llegaron a afirmar que este rodaje había sido el principio del fin del matrimonio.

Ahora, Nicole lo ha querido dejar claro por primera vez después de tantos años y responder a la pregunta de la que todo el mundo esperaba respuesta: "Entiendo que eso encaje con la narrativa que el público se ha creado viendo lo que ocurrió después, pero yo definitivamente no lo veo así. En aquel entonces Tom y yo estábamos felizmente casados", declara la actriz en una entrevista sobre su carrera a The New York Times. "Cuando terminábamos de rodar esas escenas, alquilábamos un circuito de karts y nos íbamos a hacer carreras a las 3 de la mañana. No sé qué más decir sobre esto. Quizás no tengo la capacidad de poder mirar atrás y analizarlo. O quizás es que no quiero hacerlo", concluye.

