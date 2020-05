Se ha conocido la inesperada noticia de que Mary-Kate Olsen y Olivier Sarkozy han decidido divorciarse tras cinco años casados.

Y aunque las últimas informaciones que conocíamos es que la actriz y su marido estaban pensando en formar una familia, su historia de amor ha dado un giro inesperado.

Según los informes publicados en exclusiva por el portal de noticias americano TMZ, Mary-Kate Olsen solicitó el pasado 17 de abril el divorcio del financiero francés, pero debido al estado de alarma establecido por el covid-19, los juzgados de Nueva York desestimaron la demanda por lo que ahora la diseñadora ha solicitado un divorcio de emergencia ya que Sarkozy ha solicitado que abandone el apartamento donde convivían antes de finales de mayo. Y por motivos del confinamiento sería prácticamente imposible encontrar otra casa.

"Esta solicitud es una emergencia porque mi esposo espera que me mude de nuestra casa el lunes 18 de mayo de 2020 en medio de la pandemia. Estoy horrorizada". Y añade: "No solo perderé mi casa, sino que también me arriesgaré a perder mi propiedad. Me preocupa mucho que mi esposo elimine u oculte mis pertenencias".

Un divorcio que promete convertirse en una dura batalla legal.