El importante consejo que le ha dado Kris Jenner a su hija Kourtney Kardashian sobre Scott Disick

No hay detalle sobre las Kardashian que no despierte curiosidad, y si se trata sobre alguna de sus relaciones sentimentales, todavía más. Es por ello que los seguidores del clan más famoso de la televisión ha estado en vilo con la relación de una de las hermanas, Kourtney Kardashian, y su expareja, Scott Disick, desde el minuto uno.

Ambos fueron pareja durante casi diez años, los cuales han estado llenos de altibajos. El carácter muchas veces distante y frío de Kourtney, junto a las juergas de Scott, terminaron pasándole factura a su relación. Sin embargo, tras separarse en 2015, ambos han sabido llegar a un punto en el que se llevan bien y crían a sus tres hijos en total armonía. Algo, con lo que Kris Jenner no parece estar del todo de acuerdo, según se puede ver en el avance del próximo capítulo del reality familiar 'Keeping Up With Kardashians'.

En el vídeo, puede verse a la matriarca preocupada por su hija. "Mi miedo es que ella no sepa lo que hace, y que su indecisión le acabe costando caro. Si sigue estando enamorada de Scott, debería decidirse antes de que sea demasiado tarde", afirma. A lo que su hija Khloé responde con un: "Ella no sabe lo que quiere".

Parece ser que tanto madre como hija tienen muy claro que alguien podría acabar muy herido en esta situación si Kourtney no se aclara pronto sobre sus sentimientos. De momento, Scott ha rehecho su vida junto a la modelo Sofia Richie, e incluso podría tener planes de boda con ella.