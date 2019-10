La nueva temporada del programa familiar de las Kardashian, 'Keeping Up with the Kardashians', está dando mucho contenido. Y es que si recientemente éramos testigos de la gran preocupación de Kris Jenner porque estalle la guerra entre sus hijas debido al mal rollo que hay entre Kim Kardashian y su hermana Kourtney, ahora en un nuevo avance hemos descubierto la destreza que consigue realizar la mayor de las hermana del clan con su vagina.

Según reconoce su hermana Khloé Kardashian delante de Kourt esta puede comenzar a deletrear el abecedario con sus pedos vaginales, una inesperada habilidad que la propia Kourt reconoce hacer, y es que como Khloé afirma lo aprendió mientras estaba en un campamento.

¡Menudos secretos guardan las famosas hermanas!

