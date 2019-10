Desde hace tiempo Kim Kardashian y su hermana Kourtney mantienen una relación un tanto distante, una relación que está marcada por sus terribles encontronazos, discusiones y diferentes formas de ver la vida… Y aunque pensábamos que Kim y Kourtney habían conseguido arreglar sus diferencias, parece que las cosas entre ellas están más tensas que nunca.

Recientemente, en un nuevo avance del famoso programa familiar 'Keeping Up with the Kardashians', vemos como Kim propone despedir a Kourt después de que ella asegurase que no le importaría dejar de grabar el programa que las ha llevado a la cima del éxito.

Una tensión entre las hermanas Kardashian que preocupa mucho a la matriarca del clan, Kris Jenner, que no ha dudado en mostrarse así temerosa de que una posible guerra estalle entre sus hijas y sea el fin de la fuerte unión familiar que tanto les caracteriza.

¿Conseguirá Kris Jenner que sus hijas hablen y superen sus diferencias?

