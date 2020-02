El Museo Metropolitano de NY conserva una copia en sus fondos

Si hay algo en lo que Kim Kardashian no para de sorprendernos es en cuestiones de estilo. Y es que a sus 39 años la estrella de 'Keeping Up With The Kardashian' ha conseguido crear una marca personal que proyecta en cualquier 'outfit' que decida ponerse. De ahí que esta vez haya vuelto a dejarnos de piedra al usar un diseño de 2003 de Alexander McQueen. Una pieza vintage exclusiva que el propio Museo Metropolitano de Nueva York tiene entre sus fondos.