Nadie duda de que Kim Kardashian es la reina de las influencers, y es que detrás de esa imagen tan cuidada y perfecta que muestra, se esconde un gran trabajo de retoque fotográfico que la hace lucir siempre ideal. Sin embargo, en ocasiones el Photoshop puede jugar malas pasadas, y sino que se lo digan a la líder del clan, que en más de una ocasión ha sido pillada habiendo trucado sus imágenes. Y no solo ella, sino también sus hermanas.

Cinturas estrechas, piernas largas, e incluso un dedo de más en el pie, tal y como le ha ocurrido a Kim en una de las imágenes promocionales del perfume que ha sacado en colaboración con su hermana Kylie. Una foto en la que ambas aparecen ideales, vestidas (como no) con unos extravagantes e imposibles monos de colores, aunque con un particular detalle que no se les ha escapado a sus seguidores.

"¿Por qué tienes 6 dedos, Kim?", le han comentado al caer en la cuenta del error de edición. Y no solo eso, sino que la extraña forma del brazo de Kylie también ha sido objeto de debate. "La mano de Kylie doblada hacia la derecha junto con su cintura es impresionante".

