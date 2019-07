Parecía que el escándalo del pasado febrero sobre la infidelidad de Tristan Thompson hacia Khloé Kardashian con Jordyn Woods, exmejor amiga de Kylie Jenner, ya no dolía tanto dentro de la familia Kardashian. Pero tras el último capítulo del famoso reality familia 'Keeping Up With the Kardashians' se ha reavivado la llama.

Y es que las hermanas más famosas siguen atacando a Jordyn por lo ocurrido, la última en hacerlo ha sido Khloé Kardashian. Y es que tras haberse bebido unas copas de más Khloé no dudó en echar toda la culpa a Jordyn asegurando que ella había sido responsable de la ruptura de su familia. Un momento en el que Khloé se muestra muy muy cabreada y no duda en insultar duramente a Jordyn llamándola "gorda asquerosa".

En el vídeo se ve a Khloé muy frustrada dando golpes a la mesa por la rabia mientras grita: "Mentiroso! Mentiroso! Tristan jódete si me estás escuchando, los dos me lo admitieron. Los dos. Él y la gorda asquerosa. No digas que no has hecho algo cuando sé perfectamente que os habéis besado".

Un comentario que a muchos fans de Khloé les ha molestado al meterse con el físico de la modelo. Y muchos de ellos no han tenido reparo en recordar a la hermana Kardashian su pasado con unos kilitos de más.

Pero no se queda ahí, a esos ataques se ha unido Kim Kardashian tras subir un Stories donde cantaba con ironía la canción 'Who is she 2 U' de Brandy, atacando así de nuevo a Jordyn.

Pero a diferencia de sus hermanas, Kylie se ha mostrado benevolente y ha pedido a sus hermanas que dejasen de hacerla 'bullying' por las redes: "Vamos a hablarlo todo en persona. No estoy posicionando ante nadie pero no me parece que haya que hacer bullying, y menos públicamente".

Habrá que esperar a la siguiente temporada del reality para ver si se suaviza todo este revuelo de la familia más celebre del momento.