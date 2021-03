La divertida foto con la que Kaley Couco demuestra cómo terminó tras la gala de los Globos de Oro 2021

Kaley Cuoco probablemente haya sido una de las actrices que ha revolucionado la ceremonia de los Globos de Oro 2021 después de su posado en Instagram, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba. Y es que este año debido al coronavirus la gala se ha tenido que celebrar de manera virtual, por lo que todas las celebrities decidieron hacer uso de sus redes sociales para enseñar el look que habían elegido para la ocasión.

En el caso de la actriz de 'The Big Bang Theory' decidió posar en el jardín de su casa como si estuviera delante de todos los fotógrafos que normalmente suelen acudir a cubrir la alfombra roja. El vestido de Óscar de la Renta que eligió para la ocasión no pasó desapercibido e incluso le ha convertido en una de las que mejor iba vestida en la atípica entrega de premios de este año.

Aunque eso no ha sido todo: a pesar de no llevarse finalmente el galardón al que estaba nominada como Mejor Actriz de serie comedia/musical por su papel en 'The Flight Attendant', ha terminado la noche como si hubiese ido a la fiesta que normalmente suelen hacer después de la ceremonia. Y es que la foto que ha compartido en su cuenta de Instagram, y que puedes ver pinchando en el vídeo, ha dejado a todos sin palabras.

Por otro lado, la intérprete compartió con los seguidores de la ceremonia un romántico momento junto a su pareja, Karl Cook. Al parecer, él no iba a poder acompañarla durante la noche, ya que tenía otros compromisos profesionales, pero finalmente no fue así porque poco antes de empezar la actriz abrió la puerta, y para su sorpresa, estaba su marido preparado para acompañarla durante el evento.

