Ewan McGregor se queda soltero tras ser abandonado por Mary Elizabeth Winstead

El divorcio de Ewan McGregor y Eve Mavrakis, cuyo matrimonio duró más de 20 años, fue uno de los más sonados del año pasado. En los últimos meses Eve sospechaba de una infidelidad de Ewan con su compañera de reparto Mary Elizabeth Winstead y, aunque al principio él lo negó todo e intentó seguir con su matrimonio, lo cierto es que finalmente dejó a su mujer para estar con Mary.

Aunque no lo hizo de una manera honesta y voluntaria. Al actor no le quedó más remedio que reconocer su aventura pues fue visto besándose con su amante por un periodista quien no dudó en publicar una fotografía de la pareja. Fue entonces cuando el actor le pidió el divorcio a su mujer, algo que ni a ella ni a sus cuatro hijas les hizo mucha gracia.

Ahora, después de unos meses viviendo su amor, Mary ha roto con el actor porque no soporta la presión mediática a la que está siendo sometida. Son muchos los sitios de Internet en los que se la tacha de 'rompe hogares' debido a que el actor no fue sincero con su ex. Parece que la decisión de la actriz es irrevocable y definitiva pues no quiere seguir estando agobiada por su relación con Ewan.

La pregunta es qué hará ahora el actor, quien dejó su residencia en Los Ángeles para mudarse con Mary a Londres. Además, McGregor no tiene una buena relación con sus hijas quienes están muy dolidas por cómo ha tratado a su madre.