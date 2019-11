Parece que tras finalizar el rodaje de la serie 'Juego de Tronos', Emilia Clarke ha decidido centrarse en ella y encontrar pareja…

En una entrevista que la actriz ha concedido recientemente a Mirror, Emilia Clarke confiesa que se ha sentido tentada de hacerse una cuenta secreta para ligar a través de Tinder.

"Hubo un tiempo en el que me sentí tentada", confiesa. Y revela que si no fuese famosa seguro que tendría una cuenta en la famosa aplicación de citas: "Si no estuviera en el trabajo en el que estoy, definitivamente lo haría, 100 por ciento. Siento que ya no es un tema tabú".

Además, la intérprete de 'Juego de Tronos' ha confesado qué es lo que tiene que tener un hombre para enamorarla: hacerla reír.