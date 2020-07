Chrissy Teigen, a través de sus redes sociales y con total sinceridad, ha afirmado que está contenta con el resultado de la reducción de pecho a la que se ha sometido. Aún así afirma que se encontraba cómoda antes, "pero estoy cansada. Me gustaría poder abrocharme un vestido de mi talla y tumbarme boca abajo con total comodidad".

La modelo ha decidido compartirlo con sus más de 30 millones de seguidores a través de Instagram ha compartido su imagen actual tras la operación a la que se sometió hace apenas dos semanas. En la imagen encontramos a una Chrissy que mantiene sus características curvas naturales, pero con un ligero cambio en su pecho.

Tras enseñar estas imágenes (las subidas a sus redes y a los stories publicados), las críticas no han tardado en llegar por parte de los más haters quienes no aprecian ningún cambio físico en la actriz y ponen en duda la operación. Chrissy ha mantenido la postura a la que nos tiene acostumbrados y relajada ha contestado entre risas: "Hay gente que de verdad piensa que ni siquiera me las he quitado. Os juro que me las he quitado, os puedo enseñar la cicatriz".