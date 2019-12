Brad Pitt y Jennifer Aniston, una de las exparejas más aclamadas de todo Hollywood, son los verdaderos protagonistas de los próximos Globos de Oro 2020. Y es que la antesala de los Oscar será el verdadero escenario de uno de los reencuentros más esperados de la historia.

El próximo 6 de enero ambos actores posarán sobre la alfombra roja de Beverly Hills, ciudad donde tendrá lugar la famosa gala. Fuentes próximas al nominado como Mejor Actor de Reparto por 'Once Upon a Time in Hollywood', han revelado al portal HollywoodLife.com, cómo se siente el actor ante el futuro y posible reecuentro con su exmujer Jennifer Aniston, unas declaraciones que podrían no gustarle a su última esposa, Angelina Jolie.

"Hubo un tiempo en que habría sido incómodo, pero ya no", explica la fuente, "ambos tienen muchos amigos en común. Es realmente una ventaja para Brad, que él y Jennifer sean amigos de nuevo, lo disfrutará cuando la vea en los Globos de Oro".

¡Ahora queremos saber qué opina Jennifer! La espera hasta enero se hará larga…

