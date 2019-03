Blac Chyna consigue una orden de alejamiento contra Rob Kardashian

La relación entre Blac Chyna y Rob Kardashian va de mal en peor. Hace días éramos testigos de cómo el hermano de las Kardashian compartía en sus redes sociales imágenes y vídeos con contenido pornográfico de su expareja y mensajes donde le lanzaba acusaciones muy graves.

Tras este escándalo, la modelo ha acudido a los tribunales donde ha acusado a Rob de maltrato físico. El juicio se ha celebrado este lunes 10 de julio, a la vista no ha acudido Rob pero sí sus abogados.

A la salida del juicio los diferentes medios de comunicación intentaron saber cuál había sido la decisión final, pero nadie ha querido pronunciar palabra sobre lo sucedido en la sala.

Ha sido US Weekly quien ha tenido acceso a los documentos y ha informado al respecto: "El 8 de abril de 2017, Rob pegó un puñetazo a Chyna con el que cayó al suelo. Ella huyó a su dormitorio pero él acabó rompiendo la puerta de la habitación y destrozó su armario".

Chyna ha contado uno de los episodios de violencia que vivió junto a Rob:"Fue ese día cuando Rob me golpeó con el costado, me tiró al suelo y me dejó un moratón. Tuve mucha dificultad para caminar después de eso. Huí a mi habitación pero él estaba fuera de control y acabó por romper las bisagras de mi puerta", confesaba Blac.

También ha acusado al hijo de Kris Jenner de amenzarla con suicidarse con un arma que guarda en su domicilio.

Al final la sentencia ha sido favorable para Blac, que ha conseguido una orden de alejamiento contra su expareja por maltrato físico.

Sin duda alguna, la familia Kardashian está pasando por momento muy complicados…