Ariel Winter desata la polémica con su sexy y provocador vestido

Ariel Winter ya se ha encargado en numerosas ocasiones de dejar claro que no queda nada de aquella niña que conquistó la pequeña pantalla con su papel en la conocida serie 'Modern Family', pero durante la presentación de su último trabajo, 'Los Pitufos: La villa perdida', lo ha hecho de nuevo.

Parece que su look no ha sido el más acertado, y aunque dejó a todos sin palabras con su sexy vestido, hay quien ha criticado la elección de su outfit. El brillante vestido en tonos negros y marrones con transparencias y muy cortito, no gustó a todos. Mientras que sus compañeras, Demi Lovato, Joe Manganiello y Julia Roberts, optaron por looks primaverales con estampados florales y vaporosos más propios para la presentación, Ariel se decantó por un corto vestido brillante donde las transparencias acapararon toda la atención.

Hay quien la compara con la familia Kardashian por la reivindicación de sus curvas, sus sugerentes fotos en las redes sociales y su continuo afán seductor, pero parece que en su última aparición pública no ha acertado y ha desatado las críticas. Para muchos no era la ocasión perfecta para presumir de sex appeal y desfilar con aires seductores por la alfombra roja.