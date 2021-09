Sale a la luz el verdadero motivo de la ruptura entre Dulceida y Alba

La noticia de la posible separación entre las influencers Dulceida y Alba Paul cayó como un jarro de agua fría a todos sus seguidores, ya que nadie se lo esperaba. Ambas anunciaron a través de sus redes sociales que necesitaban darse un tiempo y que iban a aprovechar a pasar el verano separadas para comprobar si su relación tenía alguna posibilidad.

Dulceida revela que está en crisis con su mujer Alba Paul | Redes

Lo cierto es que lo han cumplido tal y como lo dijeron. Las dos han pasado el verano alejadas entre Ibiza y Barcelona principalmente, cada una con sus amigos y, al parecer, no habrían coincidido ningún día.

Y, si alguien tenía alguna esperanza de una posible reconciliación estaría equivocado, ya que la pareja habría roto definitivamente. Recientemente, una conversación de Amor Romeira con el influencer Iban García en el reality en el que participan habría revelado el principal motivo de esta separación sería la existencia de terceras personas.

Iban se dirigía al programa donde Romeira se encuentra actualmente trabajando para pasar un rato con ella y charlar. Amor, por su parte, sospechaba que el influencer podría tener algo más de información sobre el tema y comenzó la conversación esperando algún detalle más sobre la posible ruptura.

"Me dicen que la que no quiere seguir es Alba. Se dice, yo no lo he contrastado, que hay una deslealtad por parte de Dulceida", explicaba Amor. Iban, muy sorprendido por su parte, le preguntaba que si Dulceida le había sido infiel.

"No son unos cuernos como tal, a mí lo que me llega es que Alba descubre cómo un tonteo o un roneo de Dulceida con un chico", ha confesado Romeira revelando uno de los secretos que todos sus seguidores desconocían.

"Me dejas muerto", eran las palabras del influencer tras enterarse de la noticia. Tal y como explicaba tras conocer esta información, Dulceida y Alba tenían bastantes proyectos entre manos juntas, entre ello ser mamás, cuyo proceso ya estaba casi listo.

Seguro que te interesa...

El adiós de Dulceida a las redes sociales después de doce años