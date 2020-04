Vania Millán y su novio, Julián Bayón, estaban viviendo la cuarentena en el hogar que comparten y desde allí dejaban sus rutinas de ejercicio, entre otras actividades que hacían juntos.

Una rutina que ahora se ha visto radicalmente cambiada por la decisión que ha tomado Julián, cuya profesión es la de médico especializado en medicina estética.

"Amanezco con cambios en mi rutina... mi compañero de cuarenta me abandona... pero obviamente por un fin mayor. Toda la ayuda que ofrezcamos en esta situación de desbordamiento sanitario es poca y como no, el @dr.julianbayon de acuerdo con sus valores de generosidad y humanidad que los que lo conocemos sabemos que tiene, ha querido echar esa mano ayudando como médico voluntario en toda esta situación", escribía la ex Miss España junto a una imagen con su pareja y otra de su chico abandonando su hogar.

Vania confiesa que le gustaría que no se fuera, pero es consciente de la crisis sanitaria actual: "Y aunque la situación es rara pues por un lado lo prefería en casa... también me siento orgullosa y agradecida. Te quiero JBD. Fuerza para este día".

