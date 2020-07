HACE UNOS DÍAS HABRÍA CONFIRMADO EL SEXO Y EL NOMBRE DEL BEBÉ

La ex de René Ramos, Vania Millán, y su excuñada, Pilar Rubio, guardan una fuerte y bonita relación de amistad. Tanto, que hasta son mejores amigas. Muy a su pesar, a la ex Miss se le escaparon algunos detalles que, quizás, no debería haber comentado y en los que dejó caer que la pareja espera su primera niña, y sobre los que ahora, asegura que no fue ella quien se equivocó...