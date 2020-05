En 2016, Vania Millán y René Ramos anunciaba que se separaban tras varios años casados. Y semanas después de que el hermano de Sergio Ramos anunciase que se había convertido en padre de su primer hijo junto a la cantante Lorena Gómez; la ex Miss España también tiene una feliz noticia que anunciar…

Vania Millán ha revelado que se casa con su pareja, Julián Bayón. Un médico con el que comenzó a salir en octubre de 2018 y con el que ahora da un importante paso en su relación.

Una noticia que Vania ha compartido con todos su seguidores con mucha emoción: "Sí... sí... y sí y mil veces sí @dr.julianbayon. Pufff os juro que hay días que no paro de dar las GRACIAS por todo lo que estoy viviendo... seguro que no se me olvidarán estos días y este confinamiento... Mi amor... @dr.julianbayon gracias por hacerme tan feliz... podría haber estado llorando 3 días seguidos de la emoción por cada una de las palabras que me dijiste... te amo... y me siento ya contigo uno...", escribe junto a este post donde muestra su bonito anillo de compromiso.

Tras hacer pública la noticia, han sido muchos los famosos que han querido felicitar a Vania por su futura boda: Laura Matamoros, Anne Igartiburu, Inés Sainz, Esla Anka, y su gran amiga, Pilar Rubio.

