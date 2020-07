El motivo por el que todo el mundo comenta lo último de Úrsula Corberó

Úrsula Corbero hace cada vez más trabajos alrededor del mundo. Gracias a su protagonismo en 'La Casa de Papel', la actriz ha dado un salto al panorama internacional. En esta ocasión el tema sorpresa que han lanzado algunos artistas internacionales ha sido uno de sus nuevos proyectos.

La canción Bad Bunny junto a Dua Lipa y J Balvin llega de forma inesperada para los seguidores de los artistas de reggaeton y tiene pinta de temazo del verano. Se lanzará el próximo jueves con un vídeoclip protagonizado por la actriz española de lo más de curioso. En el avance hemos podido ver imágenes en el fondo del mar junto a la voz en off de la actriz, "Recuerdas aquellas épocas en las que éramos felices y no lo sabíamos", susurra.

Corberó no es la primera vez que realiza este tipo de trabajos. Ya pudimos ver a la actriz española protagonizar el videoclip de Cuando me miras de C. Tangana o Heartbreaker de Auryn. A Úrsula no hay éxito que se le escape.

Seguro que te interesa...

Ricardo Darín revela como es convivir con Chino Darín y Úrsula Corbero