El truco de María Pombo para saber si unos vaqueros son de tu talla sin pasar por el probador: ''Pensaba que lo sabía todo el mundo''

Casi dos millones de personas tienen ahora una vida más sencilla gracias al 'tip' que María Pombo ha querido compartir con sus 1,8 millones de seguidores en Instagram. Y es que, aunque parezca una broma, la influencer ha dado un consejo de lo más útil sobre todo para ahora que, entre las rebajas y la tercera ola de Coronavirus, quien quiere comprar físicamente en una tienda sufre una odisea. Largas colas, aglomeraciones, pies doloridos y, por supuesto, probadores llenos. Por ello, el consejo de María no ha pasado desapercibido.

Lo que la madrileña nos enseña en una publicación subida a sus historias de Instagram, que te mostramos en el vídeo de arriba, es a elegir la talla correcta de nuestros jeans sin tener que probarlos, algo que ahorrará las esperas innecesarias y que te permitirá ser la más rápida de toda la tienda a la hora de elegir tus pantalones favoritos. "Lo único que hay que hacer es rodearte la parte de arriba del vaquero por el cuello y si no te llega es que te queda pequeño y si te rodea todo el cuello entero y llegas a tocar los extremos es tu talla", explicaba mientras afirmaba que "pensaba que lo sabía todo el mundo". Eso sí, hay que tener cuidado y hacerlo con la cintura abrochada, de lo contrario, el truco no nos servirá de nada y la madrileña se llevaría unas culpas que no le corresponderían.

Ahora que es mamá de un precioso niño llamado Martín, se nota que la it-girl tiene que agilizar todos los aspectos de su vida. Ya que si bien el bebé es "un santo" que, según ella se duerme nada más escuchar 'ruido blanco' y concretamente la versión 'aspiradora', es una responsabilidad que requiere dedicación a jornada completa. Y aunque esto no es un problema ni para ella ni para su marido Pablo Castellano, todo lo que facilite la vida de los recientes papás es, sin duda, bienvenido en esta nueva etapa.

Seguro que te interesa...

María Pombo confiesa como es en realidad su relación con Alice Campello, la mujer de su ex, Álvaro Morata