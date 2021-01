La terrible foto con la que Gonzalo Ramos ha felicitado a Javier Calvo por su 30 cumpleaños

Javier Calvo está de celebración. El actor, que ha cumplido 30 años, ha recibido multitud de felicitaciones por redes sociales que demuestran lo querido que es. Pero, ha sido una en concreto la que ha destacado: la realizada por Gonzalo Ramos. Y es que los dos grandes amigos de 'Física o Química' parece que siguen teniendo el mismo feeling que hace diez años tanto dentro como fuera de la pantalla. Quizás 'El Reencuentro' les haya hecho recordar la etapa tan bonita que vivieron como 'Fer' y 'Julio'.

Lo que sí que está claro es que el buen rollo está presente en su relación, y como se le hace a cualquier buen amigo, Gonzalo ha subido una foto a sus historias de Instagram en la que Javi no está, por así decirlo, en su mejor momento. Pero él tampoco. En la imagen se ve a ambos de fiesta, en lo que visiblemente es una foto improvisada y que seguro no estaba pensada para que saliera a la luz. Hasta ahora. Sin embargo, ahora ya es pública y el cumpleañero no ha tenido problema en compartirla también, porque, ya que se enseña, que la vea todo el mundo.

Más allá de las fotos traicioneras, además de Gonzalo, han sido muchos otros los amigos del artista los que han querido desearle lo mejor en su día. Andrea Duro, Dulceida, Adrián Rodríguez o Macarena García son sólo algunos de los famosos que se han sumado a estas felicitaciones entre las que se encuentra la más especial de todas, hecha por su pareja desde 2010, Javier Ambrossi, quien escribía: "Felicidades al amor de mi vida, ojalá verte cumplir años para siempre". Seguro que Calvo, está encantado con tantos mensajes bonitos. ¡Dale al play!

