Pilar Rubio y Sergio Ramos están pasando la cuarentena establecida para evitar los contagios en familia y a pesar del aislamiento en casa están aprovechando de maravilla el tiempo libre.

laLiga y la Champions están paralizadas por lo que el sevillano no puede ir a entrenar con sus compañeros del Real Madrid, pero eso no significa que no pueda hacer ejercicio. En un vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram podemos verle corriendo en la cinta.

Por su parte, aunque Pilar Rubio sí está realizando su sección en 'El Hormiguero' también ha decidido quedarse en casa aprovecha las horas de sol desde su terraza. Además, la pareja también está disfrutando del tiempo en familia junto a sus pequeños.

Dale al play al vídeo para ver todas las imágenes

