A través de sus redes sociales Tania Llasera se ha propuesto luchar contra la superficialidad y contra la búsqueda de la belleza constante que existe en Instagram.

La presentadora comparte su día a día con sus seguidores y siempre intenta mostrarse de lo más natural. Recientemente Tania Llasera compartía una serie de vídeos que se grabó en el baño en bikini para demostrar la importancia de aceptarse cada uno como es y lo importante que es verse bien así mismo.

"Estoy potente y lo sé, estoy 'rellenita' y no llena de complejos y eso chicas... pues parece que choca. Sois miles ya l@s que me habéis escrito básicamente diciendo: 'Ole por tu ovarios, yo no podría, yo me escondo'", escribe Tania Llasera junto a esta publicación.

Y ahora, la presentadora ha vuelto a mostrarse asombrada con la superficialidad que circula a través de las redes compartiendo con todos sus seguidores una captura de pantalla donde muestra cómo ha respondido a una usuaria que le preguntó por privado "dónde se ha puesto labios": "Me encantan tus labios, parecen muy naturales. ¿En qué clínica te los pusiste? Un besito guapa, eres genial". A lo que Tania Llasera responde con mucha gracia y de forma muy directa: "En la del útero de mi madre". ¡En el vídeo te mostramos la captura que ha publicado la presentadora!