Tamara Gorro enseña las secuelas físicas tras su operación

Tamara Gorro era intervenida hace unos días de urgencia tras sufrir unos dolores muy fuertes en los ovarios. Tras la operación, la propia influencer se sinceraba con sus seguidores para revelar que le habían quitado un quiste que resultó ser un tumor benigno.

Ahora Tamara ha querido enseñar las secuelas tras haber pasado por quirófano. Así, a través de sus stories de Instagram, se ha sincerado y ha mostrado cómo ha quedado su cuerpo tras la operación.

Aprovechando que se estaba vistiendo para disfrutar de un plan familiar, la colaboradora ha mostrado cómo se encuentra ahora: "Ya os he enseñado cómo me he vestido hoy y ahora os voy a enseñar la tripa, que está inflamada aunque ha bajado mucho", revelaba.

Asegurando que quería mostrar lo que llevaba puesto para aportar ideas a personas que estuvieran pasando por lo mismo, ha continuado diciendo: "Me ha bajado mucho la tripa, pero mirad cómo la tengo de inflamada. A mí no me da vergüenza enseñarlo, que esto es naturalidad, esto nos pasa a mucha gente".

Tamara Gorro enseña las secuelas de su operación | Instagram Stories Tamara Gorro

Seguro que te interesa...

El pánico que sintió Ezequiel Garay por la operación de urgencia de Tamara Gorro