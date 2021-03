La pesadilla que Tamara Gorro vivió antes de tener a sus dos hijos

Tamara Gorro y Ezequiel Garay han formado una preciosa familia. En 2015 y tras tres largos y duros años intentando ser padres nacía Shaila, su primera hija, la cual concibieron mediante la gestación subrogada en Los Ángeles y, dos años más tarde, la tertuliana dio a luz a Antonio tras someterse a un proceso de reproducción asistida. Sin embargo, a pesar de que tal y como ella ha confesado estas etapas han sido las más felices para la influencer, la odisea que supuso llegar a tener a sus pequeños con ella hizo que pasara "los peores años de su vida".

De esta forma, Tamara ha relatado que la "pesadilla" no solo fue para ella, sino que también lo fue para los que la rodeaban, algo que la hizo aislarse y "vivirlo sola": "Yo vi a mi marido llorar y me sentía culpable, entonces decidí no hacerle sufrir más, al igual que a mi familia", confesó. Además, ha asegurado que se puso en manos de un psicólogo, sin embargo, desconocía que existía la figura de especialistas en esos temas ya que de lo contrario "hubiese sido la primera en pedir ayuda".

Pero, sin duda, lo que más ha querido hacer la modelo es visibilizar este problema ya que asegura que "Conozco personas muy conocidas que han tenido a sus hijos por reproducción asistida y lo niegan. Es respetable 100%, pero no lo comparto. Estamos haciendo un flaco favor al resto de personas que tienen este problema hoy en día", por lo que ella ha querido apoyar y animar a todas aquellas familias que estén pasando por lo mismo que pasó la suya: "El problema no es tener un hijo por reproducción asistida, el problema es lo que sufre la pareja durante ese proceso", y además ha pedido "más ayudas" para quienes no se pueden permitir pagar una clínica privada y también quieren formar un feliz familia.

Así, Tamara ha expuesto una vez más su vida y ha dado voz a aquellos problemas frecuentes pero poco expuestos entre la sociedad.

Seguro que te interesa...

La foto sexy de Tamara Gorro cuando se presentó a Miss España hace ya 12 años: "Estás igual"