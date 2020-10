Tamara Gorro baila sensual como Jennifer Lopez en 'Pa Ti'

Tamara Gorro ha empezado el sábado bailando. Y, ni más ni menos, imitando a la diva Jennifer López en su nuevo videoclip: 'Pa ti', que la canta junto a Maluma.

En el vídeo que ha compartido Gorro se puede ver que ha aprendido parte de la coreografía de la cantante y la sabe imitar a la perfección. Además de los movimientos sensuales de Jennifer López, Tamara también lleva un estilo muy similar al de la cantante en el videoclip. ¡Incluso el peinado es el mismo!

Asimismo, Tamara ha acompañado el vídeo en el que sale bailando con otro en el que ha puesto su grabación al lado de la de López. ¡Lo hacen igual!

Por último, Gorro ha acompañado esta publicación con un mensaje que sugiere a la cantante que la fiche para su próximo videoclip: "Si mi amiga @jlo hace un nuevo challenge, la Gorro no se resiste hacerlo. PD: ya he dejado fechas libres por si me necesita para su próximo videoclip... (Qué ilusa oye...)", ha concluido.

El motivo que se esconde tras esta foto de Tamara Gorro desnuda

Tamara Gorro revela cómo se encuentra su hijo tras haber sido operado: "Está muy molesto como es normal"