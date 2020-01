Sofía Suescun no se ha mordido la lengua a la hora de hablar sobre dos de sus archienemigas en una entrevista en exclusiva a la revista Lecturas. Gloria Camila y Rocío Flores se han convertido en el centro de sus dardos, y es que, según sus palabras, la primera manipula a la segunda.

"Gloria es un sargento, le mete en la cabeza cosas malas de mí. Gloria me odia porque me he quedado con Kiko y Rocío hace lo que ella dice", ha declarado la de Pamplona. Y asegura que todo lo que la hija de Antonio David Flores dice está premeditado: "La gente tan calculadora me da miedo. El papel de niña buena se puede mantener un tiempo y ya ha empezado a enseñar la patita".

Sofía revela que cuando se ven ni se saludan, ni delante ni detrás de las cámaras. Según sus palabras: "No habla con nadie, solo con su representante".

Desde su perspectiva, la televisiva tiene claro que Rocío sólo interesa por la historia con su madre, Rocío Carrasco: "No cuadra que lleve diez años sin ver a su madre y que no cuente el porqué. Le beneficia quedarse calladita. Rocío no lo cuenta para beneficiar a su hija y se lleva todos los palos".

Seguro que te interesa...

El sensual desnudo integral de Sofía Suescun y Kiko Jiménez